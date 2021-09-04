Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Girne Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen karanlık, yaya geçidi olmayan ve yayaların geçişini engelleyecek bariyerlerinde bulunmadığı yol üzerinde yolu karşıya geçmeye çalışan maktül Leyla Watt’ın ölümü ile sonuçlanan kazada maktüle çarpan araç sürücü Ali Bayırbaşı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme de mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Güvenoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Güvenoğlu 3 Eylül 2021 tarihinde saat 20.40 raddelerinde Girne-Güzelyurt anayolu 7-8 kilometreleri arasında çift şeritli yolda yolun sol şeridi üzerinde Girne istikametine doğru seyreden Çatalköy'de sakin Ali Bayırbaşı yönetimindeki LS 067 plakalı Isuzu marka çift kabin araç ile o esnada anayolun Güney kısmından Kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Girne'de sakin Leyla WATT'a aracının sol ön kısmı ile çarptıktan sonra yolun Kuzey kısmında bulunan kaldırıma çıkıp durduğunu söyledi. Polis kaza sonucu yaralanan yaya Leyla WATT’ın kaldırıldığı Girne Akçiçek hastanesinde gördüğü ilk yardım tedavisi sırasında almış olduğu yaralara dayanamayarak vefat ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak araç sürücüsü Ali Bayırbaşı’nın tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis bölgede bulunan kameraların inceleneceğini olay yerinden alınan fren izlerinin sürat tespiti için ölçümlerinin yapılacağını ayrıca alınan ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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04/09/2021 14:51