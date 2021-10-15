Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen ölümlü kaza meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Zamir Dereseven bugün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Trafik Şube Amirliğinde Trafik Tahkikat Amiri olarak görev yapan Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, olguları aktardı. Polis, 13.10.2021 tarihinde, saat 00.35 raddelerinde, Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yönetimindeki HE 740 plakalı salon araç ile % 84 Mlg alkollü içki tesiri altında kuzey istikametine seyreden Dikmen'de sakin Zamir Dereseven’in seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yol içerisinde savrularak aracının sol ön kısmı ile yolun sol kısmında bulunan bordür taşlarına çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrulduğu sırada o esnada sol şerit içerisinde ayni istikamete ön ve arka lambaları yanık vaziyette seyir halinde bulunan Lefkoşa'da sakin Teoman Telek’in yönetimindeki Velespeed marka bisikletin arka kısmına aracının sağ yan kısmı ile çarpıp savrulmaya devam ederek yine aracının ön kısmı ile yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp kaldırım üzerine çıkarak sürüklenip tekrar yola girerek kaza mahallinde isim ve adres bırakmadan HE 740 plakalı aracı ile kaza mahallinden ayrıldığını belirtti. Polis, çarpmanın etkisi ile savrulan bisiklet ve sürücüsü yolun sol kısmında yol dışında durduğunu belirtti. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Teoman Telek’in kaldırıldığı LDH Acil Serviste almış olduğu yaralara dayanamayarak saat 01.30'da vefat ettiğini söyledi. Polis, zanlının bisiklet sürücüsüne çarpmadığını beyan ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının aleyhindeki tahkikat devam ettiğini, alınması gereken kamera görüntüleri, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu anlattı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde 5 gün poliste tutukluluk talep etti. Polis, ayrıca zanlının öğrenci ehliyetine el konulmasını da talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına ve öğrenci ehliyetine el konulmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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15/10/2021 14:31