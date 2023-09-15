Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Güzelyurt - Lefkoşa Anayolunda 18 yaşındaki Fatih Can’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan Mustafa Tuş bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İlhan Çoktan olguları aktardı.

Polis, kazanın 8 Eylül 2023 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolunun Gece Kulüpleri Mevkiinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, Fatih Can’ın (E-18), yönetimindeki GY 594 plakalı van araç ile isimsiz tali yol kavşağından anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden ve kavşağa gelmeden süratini salim bir raddeye indirmeyen Mustafa Tuş (E-53) yönetimindeki JL 545 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden olduğunu belirtti. Polis,kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GY 594 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Osman Ceritli (E-22) ve Nuh Ali Ceritli’nin (E-26) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldıklarını belirtti. Polis, kazada ağır yaralanan Fatih Can’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini kaydetti. Polis, yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Polis, kazanın ardından zanlının tutuklandığını, ifadesinde 70-80 kilometre hızla seyrettiğini söylediğini, ancak kazanın meydana geldiği noktada hem kavşak bulunduğunu hem de hız limitinin 65 olduğunu söyledi. Polis, zanlıdan ve Can’dan kan örneği alındığını, incelenmek üzere devlet laboratuvarına gönderildiğini kaydetti.

Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 5 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde zanlının muayene edildiğini, sol gözünde yüzde 80 oranında görme kaybı olduğuna dair doktor raporu alındığını söyledi.

Polis memuru Çoktan, zanlının daha önce Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde alkol bağımlılığı tedavisi gördüğünü, tedavi sonucunda baş ve sinir hastalığı nedeniyle yüzde 50 engelli raporu verildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının tekrar kontrolden geçirileceğini ifade ederek, ceza-i ehliyetinin olup olmadığını belirlemek için doktor muayenesinin şart olduğunu söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, beklenen doktor raporları olduğunu kaydeden polis, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Polis memuru, ayrıca davaları görülünceye kadar zanlının ehliyetine el konulmasını da talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 400 bin TL, bir başka kefilin ise 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.

Candaş, ayrıca davaları görülünceye kadar zanlının ehliyetine geçici süreyle el konulmasına emir verdi. (Kamalı Haber)