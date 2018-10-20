Ölümlü Kaza Zanlısı Mahkemeye Çıkarıldı
Bayram Rasulov'un ölümüne neden olan minibüs şoförü Mohammad Ahmad Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı...
20/10/2018
Mağusa’da dün meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü Bayram Rasulov'un ölümüne neden olan minibüs şoförü Mohammad Ahmad Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı...
Gamze PİR BAYKUR
Mağusa'da dün meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü Bayram Rasulov'un ölümüne neden olan minibüs şoförü Mohammad Ahmad bugün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Zanlı Ahmad aleyhine tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle tutukluluk süresi temin edildi .