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Ölümlü Kaza Zanlısı Mahkemeye Çıkarıldı

Bayram Rasulov'un ölümüne neden olan minibüs şoförü Mohammad Ahmad Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı...

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20/10/2018

Ölümlü Kaza Zanlısı Mahkemeye Çıkarıldı

Mağusa’da dün meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü Bayram Rasulov'un ölümüne neden olan minibüs şoförü Mohammad Ahmad Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa'da dün meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü Bayram Rasulov'un ölümüne neden olan minibüs şoförü Mohammad Ahmad bugün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Zanlı Ahmad aleyhine tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle  tutukluluk süresi temin edildi .

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TAGS: Bayram Rasulov, Mohammad Ahmad, ölümlü kaza, trafik, haber, kıbrıs
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