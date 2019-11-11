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Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Ürcan'ın dava sonucuna kadar ehliyetine el kondu.

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11/11/2019
HK

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Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde,  2.11.2019 tarihinde, Devrim Yılmaz ve  Seda Suat Yılmaz çiftinin  ölümü ile sonuçlanan kazada, kazaya sebebiyet veren Mustafa Ürcan hastaneden taburcu oldu. Mustafa Ürcan, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Ürcan'ın dava sonucuna kadar ehliyetine el kondu. Ayrıca zanlı 269 promil alkol tesiri altında kaza yapan zanlı Ürcan davası görüşülünceye değin 3 ayı aşmamak üzere tutuklu yargılanmasına emir verildi.

11/11/2019 11:53
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TAGS: mustafa ürcan, haber, kıbrıs, Devrim Yılmaz, Seda Suat Yılmaz
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