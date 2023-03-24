Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkartıldı

Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Adem Kocabaş’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan Aliye İnanoğlu mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Girne Trafik Şubesinde görevli Polis çavuşu Nadir Timuçin şahadetinde şunları söyledi: 23.03.2023 tarihinde, saat 21:25 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Aliye İnanoğlu (K-32), yönetimindeki KM 004 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Merit Park Otel kavşağını geçtikten sonra dikkatsizce önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdem Hondurlu(E-24) yönetimindeki DZ 244 plakalı araç ile çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile DZ 244 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Kocabaş (E-21), İbrahim Kaynarca (E-22) ve Adem Kocabaş (E-24) Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır. Adem Kocabaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Erdem Hondurlu'nun tedavisi Girne DrAkçiçek Hastanesinde sürerken diğer yaralılar ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaza mahallinde birçok kamera tespit edildiğini ve. alınması gereken ifadeler ve incelenecek birçok kamera görüntüsü mevcut olduğunu açıkladı.

Kazaya karışan diğer sürücü olan Erdem Hondurlu tedavisi sürdüğü için mahkemeye çıkarılmadı.

Öte yandan Ayrıca Aliye İnanoğlu ile Erdem Hondurlu’dan alkol testi için kan örneği alındı.

Polis çavuşu zanlının avukatının bir sorusu üzerine olay mahallinde aydınlatma olmadığını da belirtti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

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24/03/2023 21:00