Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!

Kamalı Haber

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda meydana gelen ölümlü kazanın ardından tutuklanan zanlı Tahsin Yamaner sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis çavuşu Yusuf Türkkal mahkemeye olguları aktardı. Polis, 09.02.2025 tarihinde, saat 00.40 raddelerinde Lefkoşa- Güzelyurt anayolu üzerinde bulunan Onan Ltd önlerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yönetimindeki plakalı araç ile batı istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsizce seyreden zanlının o esnada yolun bir metre içerisinde yürüyen Ahmet Can Kepenek'e aracının sağ ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis, Kaza sonucu yaya Ahmet Can Kepenek'in kaza mahallinde almış olduğu yaralara dayanamayarak vefat ettiğini, sürücünün kaza mahallinde isim ve adres bırakmadan meçhul araç ile ayrıldığını belirtti.

Polis, zanlının saat 05.00 sıralarında derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıdan analiz için 20 cc kan örneği alındığını, aynı gün mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, 3 günlük sürede ifade alındığını, kamera görüntülerinin incelendiğini belirtti. Polis, yapılan otopsi sonucu Kepenek'in kafa ve yüz kemiği kırıkları, beyin kanaması ve iç organ yaralanması sonucu vefat ettiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlı ve Kepenek'ten alınan kan örneklerinin alkol ve uyuşturucu testi için analize gönderildiğini söyledi.

Polis, zanlının aracının ön kısımlarından alınan kırmızı leke örnekleri ile Kepenek'in kan örneğinin Türkiye'ye gönderileceğini ifade etti. Polis, hem zanlının hem Kepenek'in cep telefonlarının incelenmesi için data şubesine gönderildiğini açıkladı. Polis, zanlının ikinci kez mahkemeye çıkarılarak, soruşturma maksatlı 6 gün daha ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde de hız tespiti için makine mühendisleri odasına yazı yazıldığını ve cevap beklediğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Savcı Cansu Lefkonuklu zanlının kazadan sonra kaçtığını, yargılamadan da kaçabileceğini ifade ederek, 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatı tutuklu yargı talebine itiraz ederek, müvekkilinin kendisinin Lefke karakoluna giderek teslim olduğunu söyledi. Savunma, zanlıya kefil olabilecek 3 tanığı mahkemeye dinletti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, tedbirsizlik sonucu bir kişinin ölümüne neden olma suçlamasıyla ilgili yeterli olgu mahkemeye sunulduğunu belirtti. Yargıç, söz konusu suçun 14 yıl hapis öngören bir suç olduğunu ifade etti.

Yargıç, zanlının Lefke Belediyesinde çalıştığını, ülkede ciddi ve kuvvetli bağı olduğunu bunu lehine değerlendiğini söyledi. Zanlının yargılamadan kaçacağına kanaat getirmediğini kaydeden yargıç, zanlının serbest yargılanmasına karar verdiğini açıkladı. Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ispa-ı vücut yapmasına emir verdi.