Ölümlü kaza zanlısına 3 gün tutukluluk

Gazimağusa – Lefkoşa anayoluna dün saat 16.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi…

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Nergisli köyünden İnönü’ye doğru seyreden 40 yaşındaki Havva Ulusular, yol üzerinde bulunan İnönü kontrollü yol kavşağına geldiğinde, dur ve yol ver levhasına uymayarak öncelik hakkını anayol üzerindeki trafiğe vermeden dikkatsizce Gazimağusa -Lefkoşa Anayoluna giriş yaptı….

Ulusular, o esnada Gazimağusa – Lefkoşa anayolunda seyreden Kemal Süleymanoğulları yönetimindeki araçın önünü tıkayarak kazaya neden oldu…

Kazanın ardından yaralanan 54 yaşındaki Melek Süleymanoğulları,93 yaşındaki Melek Süleymanoğulları ve Havva Ulusular Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazada ağır yaralanan 93 yaşındaki Melek Süleymanoğulları’nın Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22:30’da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olan Havva Ulusular ise tutuklandı.Uluslar’a bugün çıkarıldığı mahkemede 3 gün tutukluluk verildi