Ölümlü Kaza Zanlısına Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunda ölümle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan Abdullah Pirliyew, tedbirsiz, sürat ve dikkatsiz araç sürerek ölüme sebebiyet verme, dikkatsiz sürüş, alkollü araç kullanma suçlarından dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis çavuşu Ozan Avcı mahkemede olguları aktardı.

(Kamalı Haber) Polis, 6.01.2025 tarihinde, saat 03.40 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu boyunca ET 678 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru süratli ve dikkatsizce kullanan zanlının seyrettiği yol üzerinde bulunan Demirhan'da faaliyet gösteren MFC Motors önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıkarak 3 takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durduğunu söyledi. Polis, kaza sonucu Furkat Bazarow’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, zanlının kaza mahaline giden polislere, sürücünün Furkat Bazarow olduğunu söylediğini, takriben 4 saat sonra aracı kullandığını itiraf ettiğini kaydetti. Polis, yapılan alkol testinde zanlının 136 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyledi. Zanlıdan uyuşturucu testi için kan örneği alınarak, analize gönderildiğini kaydeden polis, soruşturma amaçlı 3 gün ek süre talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin ciddi ağrıları olduğunu ifade ederek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.



