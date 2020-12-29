Ölümlü kazada 22 yaşındaki genç tutuklandı

Akdoğan – Yiğitler Anayolu üzerinde meydana gelen kazada 25 yaşındaki gencin ölümünün ardından yürütülen ileri soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

Akdoğan - Yiğitler Anayolu üzerinde 0 - 1 kilometreleri içerisinde dün meydana gelen ölümle neticelenen trafik kazasında ES 375 plakalı araç sürücüsünün kazada yaşamını yitiren Ortaç Gürbüz olduğu belirtilmişti.

Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma neticesinde, kaza anında konu aracı kullanan şahsın kazada yaralanan 22 yaşındaki Muhammed Ali Gündoğan olduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı, polisin soruşturması devam ediyor

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29/12/2020 11:35