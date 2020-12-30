Ölümlü kazada Ali Gündoğan tutuklandı

Akdoğan Yiğitler Anayolu üzerinde 28.12.2020 tarihinde saat 00.05 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Ortaç Gürbüz’ün ölümü ile ilgili tutuklanan zanlı Muhammed Ali Gündoğan mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, kazanın nasıl meydana geldiğini anlatı.

Kaza sonucu Ortaç Gürbüz’ün almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini belirtti. Polis, yine ES 375 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Muhammed Ali Gündoğan ve Emin Yalçın’ın Mağusa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak ayni gün taburcu olduklarını belirtti.

Polis, ayni gün yürütülen ileri tahkikat sonucu araç sürücüsünün, Ortaç Gürbüz olmadığı, Muhammed Ali Gündoğan olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, Ortaç Gürbüz’e otopsi yapıldığını belirterek, trafik kazasına bağlı kafatası kırıkları sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili alınacak ifadeler, araştırılması gereken kamera görüntüleri zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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30/12/2020 13:51