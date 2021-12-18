Ölümlü kazada şok detay

Off-road Rally yarış öncesi parkur kontrolünü yapan Ali Bayırbaşı’nın dikkatsizliği sonucu yaşanan kazada 19 yaşındaki İlke Numan hayatını kaybetti. Bu kazada adı geçen Ali Bayırbaşı’nın ismi Eylül ayında yaşanan Girne-Güzelyurt yolunda Leyla Watt'ın ölümüyle sonuçlanan kazayı hatırlattı

Girne Güzelyurt anayolunda Eylül ayında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Leyla Watt’a çarparak ölümüne neden olan araç sürücüsü Ali Bayırbaşı, bugün yaşanan ölümlü kazada da yine dikkatsizlik sonucu aracı devirerek 19 yaşındaki İlke NUMAN'ın ölümüne neden oldu.

Leyla Watt’ın öldüğü kazada ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanan Ali Bayırbaşı’nın çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti

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18/12/2021 12:47