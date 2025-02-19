Ölümlü kazada yayaya vurup kaçan sürücü yakalandı
Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda önceki gece meydana gelen ölümlü trafik kazasında yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı.
YAYIN TARİHİ:
19/02/2025
Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda önceki gece meydana gelen ölümlü trafik kazasında yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı.
Polis, Buğra Kılıç'ın ölümüyle sonuçlanan kazada olay yerinden kaçan araç sürücüsünün Mehmet Kıstı (E-47) olduğu ve olay anında JG 210 plakalı aracı kullandığının tespit edildiğini açıkladı
Bahse konu şahsı tutuklayan polisinn soruşturması sürüyor.
YAYIN TARİHİ: