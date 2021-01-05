Ölümlü trafik kazası zanlısı cezaevine gönderildi

Ortaç Gürbüz’ün ölümü ile gerçekleşen kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Ali Gündoğan hakkında yürütülen polis soruşturması tamamlandı

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05/01/2021
kamalı haber

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Ölümlü trafik kazası zanlısı cezaevine gönderildi

Akdoğan Yiğitler Anayolu üzerinde gerçekleşen ve Ortaç Gürbüz’ün ölümü ile gerçekleşen kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Ali Gündoğan hakkında yürütülen polis soruşturması tamamlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis, kazanın nasıl oluş şeklini anlatarak, ayni gün yürütülen ileri tahkikat sonucu araç sürücüsünün, Ortaç Gürbüz olmadığı, Muhammed Ali Gündoğan olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, müteveffaya Lefkoşa Devlet Hastanesinde Dr. İdris Denı̇z tarafından otopsisi yapıldığını ve trafik kazasına bağlı kafatası kırıkları sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

 

05/01/2021 13:45
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TAGS: Ölümlü, trafik, zanlısı Gündoğan
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