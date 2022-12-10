Ölümün kıyısındalar

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10/12/2022

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Ölümün kıyısındalar

Özel Haber

Geçtiğimiz aylarda ölümle neticelene kazanın meydana geldiği Lefkoşa-Güzelyurt anayolu, Arda Market yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar, ölüme meydan okumaya devam ediyor.

Haber Kıbrıs’ın defalarca gündeme getirdiği söz konusu güzergahta, halen daha önlem alınmadı.

 “Ölüme yürüyorlar, Yürekler ağza geliyor, Dikkat yaya çıkabilir” başlıklı haberlerimizde tehlikenin ne boyutta olduğuna dikkat çekilmesine rağmen araçlar hız yapmaktan, yayalar ise canlarını tehlikeye atmaktan çekinmiyor.

Vatandaşlar, yayaların sıklıkla kullandığı güzergahta bir an önce önlem alınmasını aksi takdirde ölümle ya da ciddi yaralanmayla sonuçlanan bir kazanın göz göre göre yaşanacağını dile getirdi.

10/12/2022 17:12
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TAGS: Ölümün kıyısındalar
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