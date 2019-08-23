Ölümünden 10 yıl sonra ortaya çıktı!

Müziğin efsane ismi Michael Jackson, ölümünden 10 yıl sonra da konuşulmaya devam ediyor. Önceki ay yayınlanan Michael Jackson belgeseliyle birlikte, ünlü şarkıcının yıllardır gizlenen otopsi raporuna dair detaylar ilk kez ortaya çıktı.

‘Pop müziğin kralı’ Michael Jackson’ın yıllardır saklanan otopsi raporu gün yüzüne çıktı.

10 yıl önce hayatını kaybeden Jackson’ın kel olduğu, vücudunda gizli dövmeler ve ameliyat izleri bulunduğu anlaşıldı.

50 yaşında hayatını kaybeden Jackson’ın, 25 Haziran 2009’da aşırı dozda güçlü anestezik ilaç kullandıktan sonra kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü biliniyor. İlaçlar, Jackson’ın doktoru Conrad Murray tarafından yazılmıştı. Ölümünün ardından tutuklanan doktoruna dört yıl hapis cezası verilmiş, ancak Murray iki yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2013 yılında serbest bırakılmıştı.

Kısa süre önce, ünlü şarkıcının ölümünü araştıran üç dedektifin açıklamalarına yer veren Killing Michael Jackson adlı belgesel yayınlandı. Jackson’ın otopsi raporu da bu belgeselle birlikte gün yüzüne çıktı.

Filmdeki dedektiflerden biri, Jackson’la ilgili en şaşırtıcı şeyi, tamamen kel olması olarak açıkladı. Dedektif, “Şarkıcı ne zaman toplum içine çıksa peruk takıyormuş” ifadesini kullandı.

Jackson’ın kafa derisine bakıldığında, tepe noktasında pek çok yara izi olduğunu söyleyen dedektifler, şarkıcının kafa derisindeki tamamen kelleşen noktalarda dövme yer aldığını açıkladı.

Şarkıcının başındaki saçsız bölgelerin 1984 yılında Pepsi reklamı çekimi esnasında sette geçirdiği bir kazada yanması neticesinde oluştuğu düşünülüyor. Set kazasında Jackson’da ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşmuştu.

Otopsi raporuna göre şarkıcı, yıllarca peruk ve saç parçalarıyla kelliğini gizlemeye çalışmış.

Dedektifler, Jackson’ın başının ön kısımlarının tamamen kel olduğunu, arka kısımlarının ise kısa ve kıvırcık saçlı olduğunu anlattı.

Otopsi raporu, Jackson’ın trajik estetik ameliyat geçmişini ve gizli sağlık problemlerini de ortaya koyuyor. Belge, ünlü yıldızın bedeninde çok fazla yara izi olduğunu da gözler önüne seriyor. Jackson’ın kollarında, kronik uykusuzluk sorununa karşı enjeksiyon şeklinde ilaç almasından dolayı yara izleri bulunduğu belirtiliyor.

Yıllar boyu sayısız estetik operasyon geçiren ünlü şarkıcının ameliyat izleri de raporda yer aldı. Rapora göre, Jackson’ın kulaklarının arkasında ve burun deliklerinin her iki yanında estetik ameliyat izlerine rastlandı. Jackson’ın aynı zamanda boynunda, kollarında ve bileklerinde de ameliyat izleri bulundu.

Jackson’ın geçirdiği güzellik operasyonlarından biri de dudak kenarlarına yaptırdığı pembe çerçeve şeklindeki dövmesiydi.