Ölümünden 500 yıl sonra bulundu: Londra'da sergilenecek

500 yıl önce ölen dünyaca ünlü İtalyan sanatçı ve kaşife ait yeni bulunan bir portresi Londra'da sergilenecek.

2 Mayıs 1519'da Fransa'da ölen İtalyan sanatçı ve kaşif Leonardo da Vinci'ye ait yeni bulunan bir portresinin Londra'da sergileneceği bildirildi.

Da Vinci bisiklet, uçak, helikopter, paraşüt gibi buluşları 500 yıl önce keşfeden çok yönlü bir sanatçıydı.

Londra'da Royal Collection Trust kuruluşundan Martin Clayton The Queen's Gallery'de araştırma yaparken skecin da Vinci'nin isimsiz asistanlarından biri tarafından yapıldığını tespit etti.

"Çizimlerle Hayat" başlıklı sergi Londra'da Queen Galerisi'nde diğer çizimlerle birlikte sergilenecek.

2019 yılında dünyanın farklı yerlerindeki müze ve galeriler De Vinci'nin 500. ölüm yıldönümünü sergilerle anıyor.