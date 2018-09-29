Ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya başladı

Haber Kıbrıs- Özel

Ülkemiz akşam saatlerinde Boğaz Karakolu’ndan gelen acı haber ile sarsıldı. Ahmet Sarıkılıç’ın Boğaz Karakolu’nda kendi yaşamına son vermesi infial yarattı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi olayın perde arkasını araştırdı. Ahmet Sarıkılıç’ın ölümünde polis ihmali olduğu konuşuluyor. Ahmet Sarıkılıç’nın şort bağı ile kendini yaşamına son verdiği belirtiliyor. Avukat Mine Atlı Ahmet Sarıkılıç’ın ölümünün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yasalarına aykırı olduğunu anlattı. Mine Atlı, tutuklu kişilerin sorumluluklarının poliste olduğunun ve bu olayın derinlemesine araştırılması gerektiğini kaydetti. Öte yandan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.