Ölümünün ardından Kraliçe Elizabeth'in ilk heykeli gösterildi
Kral Charles, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Kraliçe’ye ait ilk heykeli sergiledi.
11/11/2022
İngiltere Kralı 3. Charles, Kraliçe Elizabeth’in heykelini İngiltere’nin York şehrinde görücüye çıkardı.
Kraliçe’nin ölümünden sonra ilk defa sergilenen heykel, yaklaşık 2 metre uzunluğunda. Kral Charles, heykelin açılış töreninde annesinin İngiltere Hükümeti’ne katkılarından bahsetti.
BBC’nin haberine göre, Richard Bossons’un tasarladığı heykel 2 ton ağırlığında.
Geçtiğimiz eylül ayında sergilenmesi planlanan heykel, Kraliçe Elizabeth’in ölümü nedeniyle ertelenmişti.