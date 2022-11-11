Ölümünün ardından Kraliçe Elizabeth'in ilk heykeli gösterildi

Kral Charles, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Kraliçe’ye ait ilk heykeli sergiledi.

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11/11/2022

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Ölümünün ardından Kraliçe Elizabeth'in ilk heykeli gösterildi

İngiltere Kralı 3. Charles, Kraliçe Elizabeth’in heykelini İngiltere’nin York şehrinde görücüye çıkardı.

Kraliçe’nin ölümünden sonra ilk defa sergilenen heykel, yaklaşık 2 metre uzunluğunda. Kral Charles, heykelin açılış töreninde annesinin İngiltere Hükümeti’ne katkılarından bahsetti.

BBC’nin haberine göre, Richard Bossons’un tasarladığı heykel 2 ton ağırlığında.

Geçtiğimiz eylül ayında sergilenmesi planlanan heykel, Kraliçe Elizabeth’in ölümü nedeniyle ertelenmişti.

11/11/2022 11:53
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TAGS: Kral Charles, Kraliçe, ilk heykel,
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