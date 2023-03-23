“Oluşturulacak kaynak ülkemizin deprem ve afetlere hazır hale getirilmesi için çok önemli"

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Başkanı Ünal Üstel, UBP Girne İlçesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, deprem süresince hükümetin yürüttüğü çalışmaları ve yeni dönemde KKTC'nin olası bir deprem felaketine hazır hale getirilmesi için yürütülen faaliyetleri anlattı.

Başbakan Ünal Üstel toplantıda yaptığı konuşmada, Pazartesi günü meclisten geçirilmesi planlanan deprem ve diğer afetlere yönelik mali yardım ve hazırlık yasa önerisine ilişkin de açıklamada bulundu.

Üstel, ülkenin depreme hazır hale getirilmesi ve depremden etkilenen insanlara erken zamanda yardım elinin uzatılması adına oluşturulmaya çalışılan kaynak için tüm süreç boyunca diyalogdan yana bir tutum sergilediklerini hatırlatarak, sivil toplum ve muhalefetten gelen özel bir AD - HOC Komitesi'nin kurulması teklifine de sıcak baktıklarını söyledi.

Üstel; "Tüm kesimlerin taleplerini dikkate aldık. Buna rağmen muhalefetten aynı samimiyeti göremedik. Muhalefetin bir anda AD-HOC komiteden çekildiğini söyledi. Biz asla vazgeçmedik çalışmaya devam ettik. Çünkü tek gailemiz ülkemizin olası depreme karşı bir an önce hazır hale getirilmesi için kaynak yaratmaktı” dedi.

Üstel konuşmasında; yapılan çalışmaların ve tarafların yapıcı tutumları sayesinde gerek sivil toplum gerekse sendikalarla uzlaşma yönünde önemli ilerlemeler sağladıklarını da açıkladı.

Tüm kesimlerle uzlaşı içerisinde Pazartesi günü, meclisten yasayı geçireceklerine dair duyduğu inancı da ifade eden Başbakan Ünal Üstel, “Tüm kesimlerle dayanışma içerisinde ve hep birlikte ülkemizi depreme karşı dayanıklı hale getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Üstel konuşmasında, toplanacak kaynağın yasada belirtilen kalemlerin dışında hiç bir yerde kullanılmayacağını, söz konusu kaynağın sadece ve sadece KKTC'nin depreme hazır bir ülke haline getirilmesi ve çocuklarımızın çok daha güvenli ortamlarda eğitim yapabilmesi için kullanılacağını, dolayısı ile kaynak konusunda atılan adımın son derecede önemli olduğunu söyledi.

"İlk günden itibaren sürecin toplumsal dayanışmaya dönüşmesi için tüm fedakarlığı yapmış durumdayız "

Hükümetin, deprem sürecinin başladığı ilk günden itibaren yapılan tüm yardımların dayanışma ruhu ile, alınan tüm kararların ise ortak akılla üretilmesi için son derece yapıcı bir tutum sergilediğini söyleyen Üstel, bugün gelinen aşamada ortaya koydukları duruşun ne kadar samimi olduğunun tüm paydaşlar tarafından da görüldüğünü ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



23/03/2023 20:34