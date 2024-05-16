Olympiakos son maçlar öncesi lideri tahtından indirdi

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk play-offunda Olympiakos ile AEK karşılaştı. Mücadele 2-0 Olympiakos lehine sona erdi. Olympiakos, Panathinaikos'u geçerek 3. sıraya yükselirken; AEK ise son maçlar öncesi liderliği kaptırdı.

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk play-off turunda heyecan sürüyor. Olympiakos, sahasında AEK ile karşılaştı.

Mücadele 2-0 Olympiakos lehine sona erdi. Galibiyet golleri 65. ve 90+2. dakikada Horta'dan geldi.

OLYMPIAKOS SON MAÇ ÖNCESİ PANATHINAIKOS'UN ÖNÜNDE

Bununla birlikte AEK 75 puanda kaldı ve son hafta öncesi liderliği PAOK'a kaptırdı. Olympiakos ise Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'u geçerek 3. sıraya yükseldi ve Avrupa kupaları sıralamasını aldı.

73 puanlı Olympiakos son maçta 71 puanlı Panathinaikos'a konuk olacak. AEK ise sahasında Lamia ile mücadele edecek.