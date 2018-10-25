Omaç Başat turnuvası başlıyor

Bu yıl 4’üncü kez Omaç Başat ismiyle düzenlenecek olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Halı Saha Turnuvası bugün başlayacak. Turnuvaya bu yıl beş takım katılım gösteriyor.

Sponsorluğunu Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın üstlendiği, Telsim’in katkıları ile gerçekleştirilecek olan KTSYD 4. Omaç Başat Halı Saha Turnuvası, Gençlik Gücü Halı Sahası’nda yer alacak.

Turnuvada Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen Gazetesi, Basın-sen, Diyalog Medya Grubu ve Bayrak Radyo Televizyon kurumu katılım gösterdi.

Turnuva bugün Kıbrıs Gazetesi ile Basın Sen arasında saat 19.00’da oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Bu karşılaşmanın ardından saat 20.00’de oynanacak olan Diyalog – Yenidüzen karşılaşması ile ilk hafta tamamlanacak. BRT haftayı bay geçecek.

Tek devreli lig usulüne göre beş hafta boyunca Perşembe günleri oynanacak olan turnuvada ilk 4 sırada yer alacak olan takımlar 1-4 ve 2-3 şekilde olmak üzere yarı finalde eşleşecek.

Yarı finallerde rakiplerine üstünlük sağlayacak olan takımlar finalde şampiyon olabilmek için mücadele edecek. Mağlup olan takımlar ise üçüncülük maçına çıkacak. Turnuvanın ilk maç programı şu şekilde:

BUGÜN (25 Ekim Perşembe)

19.00 Kıbrıs Gazetesi – Basın-Sen

20.00 Diyalog – Yenidüzen

Kaynak/Brt