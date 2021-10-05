Ombdusman: Eksikleri en erken zamanda ödemeli

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombdusman) Emine Dizdarlı, İsmail Çebi’nin, Dipkarpaz Belediyesi’nin hayat pahalılığı artışlarını maaşlara tam olarak yansıtmamasıyla ilgili yaptığı başvuru hakkındaki raporunu yayınladı.

Raporda, Dipkarpaz Belediyesi’nin hayat pahalılığı artışlarını çalışanların maaşlarına yansıtarak alacaklarını veya eksiklerini en erken zamanda ödemesi gerektiği vurgulandı.

Raporda Çebi’nin, 12 Temmuz 2021’de kendilerine yaptığı başvuru hakkında şunlar kaydedildi:

“İsmail Çebi, Dipkarpaz Belediyesinde 01 Şubat 1999 tarihinden beri çalıştığını, yıllardır hayat pahalılığı artışını tam olarak alamadıklarını, 2020 yılı Ekim ayı içerisinde Dipkarpaz Belediye Başkanı ile görüştüklerini, o dönemde çalışanlara bir artış yapıldığını, sonraki dönemlerde sözü edilen Hayat Pahalılığı artışının Belediye tarafından maaşlarına yansıtılacağı ile ilgili mutabakata vardıklarını ancak 2021 yılı Nisan ayında yapılan yüzde 10.65 ve Temmuz ayı maaşına yansıması gereken yüzde 8.83 hayat pahalılığı artışlarının maaşlarına yansımadığından ötürü mağduriyet yaşadıklarını, ayrıca kendisinin Dipkarpaz Belediyesinden 6 bin 682,02 TL tutarında aylık maaş alması gerekirken eline 5 bin 801,91 TL geçtiğini iddia ederek uğradığı mağduriyetin giderilmesi için yardım talep etmiştir”

Konuyla ilgili araştırma konusunda bilgi aktarılan raporda, “2021 yılında Dipkarpaz Belediyesi, Ocak ayında saptanan Hayat Pahalılığı oranı olan yüzde 10.65 çalışanların maaşlarına yansıması gerekirken personelin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarını eksiksiz ödemeyi tercih etmiştir.” denildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Belediye emekçilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Mayıs 2021’de mezkûr artışlar sisteme yüklenerek yatırımlar bu artışlı rakamlar üzerinden yapılmış ancak net maaşlar artışsız ödenmiştir. Temmuz 2021 tarihlerinde belirlenen yüzde 8.83 hayat pahalılığı artışlarının maaşlara yansıtılmış olmasına rağmen yine net maaşlar artışsız ödenmiştir.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nin başlattığı soruşturma neticesinde Sayın İsmail Çebi’nin, Belediye Başkanı’nın da dâhil olduğu, diğer Dipkarpaz Belediyesi çalışanları gibi 2021 yılı Hayat Pahalılığı artışını alamadığı aşikârdır. Sayın İsmail Çebi’nin Ağustos 2021 tarihi itibariyle Belediye’den 5 bin 809,14 Türk Lirası alacağı bulunmaktadır. Belediye bütçesini hazırlamak ve Belediye Meclisi’ne sunmak Belediye Başkanı’nın görevi sorumluluğunda olan bir husustur. Bütçeyi hazırlarken Belediye Başkanı öz kaynak gelirlerini artırılması için çaba gösterip finansal açıdan da Belediyenin refahını sağlaması gerekmektedir. Aksi halde çalışanları uzun vadede mağduriyet yaşayacaktırlar. Bu itibarla Dipkarpaz Belediyesi’nin hayat pahalılığı artışlarını çalışanların maaşlarına yansıtarak alacaklarını veya eksiklerini en erken bir zamanda ödemesi gerekmektedir”

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05/10/2021 15:01