Ombudsman Aner Atlı Spor Kulübü’nün Bulunduğu Bölgeye İlişkin Basında Yer Alan İddialar Üzerine Rapor Hazırladı

Ombudsman Emine Dizdarlı, Haspolat köyünde Aner Atlı Spor Kulübü’nün bulunduğu bölgeye ilişkin basında yer alan iddialar üzerine, çevre sorunu yaşanmasını önlemek amacıyla inceleme başlatıldığını belirterek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ancak bölgedeki tüm ağılların izinsiz yapıldığının ortaya çıktığını açıkladı.

Dizdarlı, Lefkoşa Kaymakamlığı’nın Çevre Yasası’nın ilgili hükümleri gereğince söz konusu ağılların izinlendirilmesi amacıyla gerekli işlemleri başlatması ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu temin etmesi gerektiğini vurguladı.

Ombudsman Emine Dizdarlı, Lefkoşa, Haspolat köyünde Aner Atlı Spor Kulübü’nün bulunduğu bölgenin orman arazisi olduğu, bazı yerlerin dere yatağı ve/veya gölet olup üzerinin doldurulduğu, mezkur alan üzerinde otopark, restoran ve padok yapıldığı iddiasıyla basına yansıyan haberler üzerine bir çevre sorunu yaşanmasını önlemek amacıyla Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi tarafından bir soruşturma başlatılarak rapor hazırlandığını belirtti.

Dizdarlı, iddiaların Orman Dairesi Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü Su İşleri Dairesi Müdürlüğü tarafından teyit edilmediğini ve yerinde yapılan incelemeler, elde edilen bilgi ve belgelere göre de iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

“BÖLGEDE DOLDURULMUŞ DERE YATAĞI VE/VEYA GÖLET TESPİT EDİLMEDİ”

Dairenin bölgeyi ziyaret ederek keşif yaptığını kaydeden Dizdarlı, keşifte Aner Atlı Spor Kulübü’nün kullanımındaki bölgede doldurulmuş dere yatağı ve/veya gölet bulunmadığını, Orman Dairesi Müdürlüğü’nce kiralanan alandaki kafenin prefabrik olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Dizdarlı, söz konusu bölgede Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından kiralanan alanda bulunan iki katlı beton yapının bölgedeki diğer yapılar gibi Lefkoşa Türk Belediyesi’nden izin alınmadan inşa edildiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Ombudsman Dizdarlı, Aner Atlı Spor Kulübü’nün bulunduğu bölgede bazı yerlerin dere yatağı ve/veya gölet olup üzerinin doldurulduğu ile ilgili basında ortaya çıkan iddiaların Orman Dairesi Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü Su İşleri Dairesi Müdürlüğü tarafından teyit edilmediğini belirtti.

Dizdarlı, yerinde yapılan incelemeler, elde edilen bilgi ve belgelere göre de iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun 22 Ekim 2008 tarihli kararına göre Haspolat köyünde kâin ağıl yeri olarak ayrılan ve kontrol ve yönetimi İçişleri Bakanlığına verilen arazinin Organize Hayvancılık Bölgesi ilan edildiğini belirten Dizdarlı, ardından bir ÇED Ön Araştırma Raporu hazırlanmadığı, bundan dolayı bölgedeki tüm ağılların izinsiz yapıldığını ifade etti.

Dizdarlı, Lefkoşa Kaymakamlığı’nın Çevre Yasası’nın ilgili hükümleri gereğince söz konusu ağılların izinlendirilmesi amacıyla gerekli işlemleri başlatması ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu temin etmesi gerektiğini vurguladı.

Bu habere tepkiniz:



28/10/2021 12:22