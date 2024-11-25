Ombudsman bütçesi Komite'de onaylandı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesi, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy birliğiyle onaylandı.

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısında, Ombudsman İlkan Varol da yer aldı. 36 milyon 251 bin TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesinde söz alan Varol, bütçede bir sıkıntı yaşamadıklarını, zaten tasarruflu hareket ettiklerini, mali açıdan bir problem yaşamadıklarını söyledi.

Varol, kiralarını yarı yarıya düşürdüklerini, araç sayısını düşürdüklerini ancak personel sıkıntısı olduğunu ifade ederek, yasa çalışmalarının sürdüğünü, bütçeye yük getirmeden bu sıkıntıyı aşacaklarını kaydetti.

Vatandaşların bir çok sıkıntısının olduğunu, yasa çerçevesinde yetkileri dışında olsa da vatandaşa hizmet verdiklerini, yardımcı olduklarını ifade eden Varol, belediyelerde vatandaşlara “alındı” yazısı veya dilekçelere cevap verilmediğini, bu yönde bir çok sıkıntı yaşandığını belirtti.

Varol, vatandaşların mağdur olmaması adına bazen yetkisi olmasa da hukuk hizmeti verdiklerini ifade ederek, kendi yağlarıyla kendi ciğerlerini kavurduklarını söyledi. Varol, Ombudsmanlığın yıpratılmadan herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, bayrak yarışı olarak gördüğü bu görevi, kurumu geliştirerek devretmeyi amaçladığını kaydetti.

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali de, Ombusmanlık’tan beklentilerinin büyük olduğunu ifade ederek, Ombudsman'ın ülkeye ve vatandaşlara katkısının büyük olduğunu, ihtiyaçlarının da bu kapsamda çözülmesine destek verdiklerini kaydetti. Şahali, Ombudsman'a çalışmalarında başarılar diledi.

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner de, Ombudsmanı'n “insan kaçakçılığı” gibi bir konuda neden harekete geçmediğini sordu. Varol da, bunun ceza yasası kapsamında polis, başsavcılık tarafında olduğunu, yetkisi dışına çıkamayacağını kaydetti.

CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı da, Ombudsman'a yönelik önerilerde bulundu, sorular sordu ve raporlarla ilgili bilgiler aldı. Varol da, raporların basında yer alması üzerine idarenin daha çok dikkat ettiğini, geri adım attığını gördüğünü belirtti.

CTP Lefkoşa Milletvekili Fazilet Özdenefe de, Ombudsman'ın Meclis Komitesi çalışmalarında yer alması, raporlarını sunması gerektiğini kaydetti. Özdenefe, komite başkanı olmayan Dilekçe Komitesi'ne, Ombudsman'ın da çağrılması gerektiğini söyledi.