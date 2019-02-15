Ombudsman denetçilerine eğitim verildi.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre İngiliz Yüksek Komiserliği’nin katkılarıyla denetçilere, Public Administration International (PAI) (Uluslararası Kamu Yönetimi Kurumu) hocası Sir Tony Redmond tarafından, denetçilerin soruşturma veya denetleme becerilerini geliştirmek ve verimliliği artırmak amacıyla üç gün süreyle hizmet içi eğitim verildi.

Denetçilere, eğitimi tamamlamalarının ardından sertifika da sunuldu.