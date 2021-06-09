Ombudsman Dizdarlı: Teşkilat Yasası, Kıb-Tek açısından elzemdir

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) personelin hizmet koşullarını, niteliklerini, atanma ve yetişmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak ve yükümlülüklerini, disiplin işlemlerini ve diğer özlük işlerini somut bir şekilde düzenleyecek “Teşkilat Yasası” yapılmasının kurum açısından elzem olduğunu vurguladı.

Dizdarlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki uygulamalar ile ilgili iddiaların, Toplu İş Sözleşmesi’ne ve kurum tarafından alınan idari kararlara genel olarak aykırı olmadığını ancak personel İşlerinin idari kararlarla veya kurumla sendika arasında yapılan Toplu İş Sözleşmeleri’yle yürütülmeye çalışılmasının kurum içerisinde “keyfi uygulamalara ve muğlak durumlara” sebep olduğuna da işaret etti.

Ombudsman Emine Dizdarlı, yazılı açıklamasında, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda Personelin hak, ödev ve sorumluluklarını belirleyen bazı konularda usulsüzlükler yapıldığına ilişkin” aldıkları duyumlar neticesinde soruşturma başlattıklarını kaydetti.



İddiaların 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelendiğini ve bir rapor tanzim edildiğini ifade eden Dizdarlı, başvuru konusu iddiaları sağlıklı bir biçimde değerlendirebilmek için konunun; “Personel Kadro Cetvellerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde oluşturulup personel atandığı; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Personeli Sayın Ayşe Esmer ve Sayın Abdülvahap Demir’in işe gelmedikleri ve/veya izinli oldukları günlerde fazla mesai ödeneği aldıkları; Sayaç Kesme-Bağlama Nöbetçi Tahsisatı olarak anılan tahsisatı alan kişilerin ilgili bölümde çalışmadıkları; Sayın Abdullah Çorbacı ile Sayın Yusuf Öner Yaralıoğlu isimli Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Personelinin kadroları ve izin kullanma biçimleri aynı olmasına rağmen Sayın Abdullah Çorbacı emekli olabiliyorken Sayın Yusuf Öner Yaralıoğlu’nun emekli olamaması” olmak üzere dört başlık altında incelendiğini kaydetti.

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09/06/2021 15:08