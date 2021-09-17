Ombudsman gözetiminde akaryakıttan numune alındı

Başbakan Ersan Saner’in, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt alımı konusundaki tüm gelişmeleri ve yakıt kalitesini denetlemek üzere görevlendirmesinin ardından KIB-TEK’e getirilen yakıttan Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) gözetiminde numune alındı.

Ombudsman Emine Dizdarlı gözetiminde Türkiye'den gelen teknik bir heyet Teknecik Elektrik Santrali açıklarında bulunan akaryakıt gemisinde numune aldı.

Doğrudan alıma ara emri verildi

Hatırlanacağı üzere daha önce iptal edilen akaryakıt ihalelerinin ardından ihaleye çıkılmadan doğrudan alım yapılmış, alınan yakıtın kalitesiz olması ve mevzuatlara aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek İdare Mahkemsi'ne (YİM) başvurulmuştu. YİM doğrudan akaryakıt alımı ile ilgili ara emri almıştı.

Makina Mühendisleri Odası zararın 450 bin Euro olduğunu açıkladı

Makina Mühendisleri Odası yaptığı açıklamada evsafa uygun olmayan yakıtın Teknecik Elektrik Santrali'nde kullanılmasından dolayı makinalarda 50 adet enjektörün hasar gördüğünü ve zararın 450 bin Euro olduğunu açıklamıştı.

EL-SEN, Çatalköy ve Esentepe Belediyeleri ile beraber eylem yapma kararı aldı

Yakıtın kirli olduğunu bu nedenle gerek makinaların zarar gördüğü gerekse havaya zehir saçıldığını ifade eden EL-SEN, yeni gelen yakıttan alınan numuneleri görmeden tahliye işlemleri yapılmaması gerektiğini açıklamış, Çatalköy ve Esentepe Belediyeleri ile beraber eylem yapma kararı almıştı.

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17/09/2021 09:33