Ombudsman: İçişleri Bakanlığı İskan Müsteşarlığı Hatalı Davrandı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Tümer Şah isimli vatandaşın dilekçesine yasal süre içerisinde cevap vermeyen İçişleri Bakanlığı İskan Müsteşarlığı’nın hatalı davrandığını tespit etti.

Varol imzasıyla yayımlanan rapora göre, Tümer Şah, Ulukışla-Pınarlı yolunun yapımı esnasında yolun kendi arazisi içinden geçtiğini, bu konuyla ilgili kendisine herhangi bir ihbar ve/veya bilgilendirme yapılmadığını, herhangi bir kamulaştırma işleminin de yapılıp yapılmadığını bilmediğini ve bu durumdan mağdur olduğunu bildirdi.

Mağduriyetinin giderilmesi konusunda İçişleri Bakanlığı İskan Müsteşarlığı’na 18 Mart 2024 tarihinde “alındı belgeli” bir dilekçe yaparak başvuran Şah, bu dilekçesine herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek, konunun Daire tarafından soruşturulmasını talep etti.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelendi ve rapor hazırlandı.

Tümer Şah’ın, “alındı belgeli” dilekçesine cevap alamadığı iddiasının soruşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığı İskan Müsteşarlığı’ndan konuyla ilgili gerekli bilgilerin talep edildiği ifade edilen raporda, şunlar kaydedildi:

“İçişleri Bakanlığı İskan Müsteşarlığı’ndan 26 Kasım 2024 tarihli cevaben gelen yazıda, Sayın Tümer Şah’ın dilekçesinin 3 Mayıs 2024 tarihinde Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’ne aktarılmış olduğu ve cevap beklendiğinin saptandığı, ilgili daireden cevap geldiğinde Dairemize bilgi verileceği belirtilmiştir.”

KKTC Anayasası’nın 76’ncı maddesinde Dilekçe Hakkı ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinde, kişilerin kendileri veya kamu ile dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkının düzenlendiğine işaret edilen raporda, İçişleri Bakanlığı İskan Müsteşarlığı’nın Tümer Şah’ın dilekçesine cevap vermediğinin tespit edildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı İskan Müsteşarlığı’nın Tümer Şah’ın dilekçesine yasal süre içerisinde cevap vermemekle, KKTC Anayasası’nın 76’ncı ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrası kurallarına uymayarak, hatalı davrandığı belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Sonuç olarak İdarenin vatandaşın dilekçelerine yasal süre içinde, gerekçeli ve vatandaşın yapmış olduğu dilekçe dikkate alınarak, işlem yapıldığına dair yazılı izahat verme ve/veya bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmektedir.”