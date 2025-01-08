Ombudsman İlkan Varol, Posta Dairesi’ndeki havale sorunu konusundaki raporunu yayınladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Ömer S. Beydola'nın şikâyeti üzerine başlatılan Posta Dairesi'ndeki havale ödemeleriyle ilgili soruşturmanın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’un raporuna göre, Beydola, kiracıları tarafından Posta Dairesine havale edilen kira bedellerinin kendisine geç ödendiğini iddia ederek Ombudsmanlığa başvurdu.

Varol, yapılan incelemenin ardından, Posta Dairesi Kuruluş, Görev ve Yetkileri Tüzüğü’nün günün şartlarına uygun olmaması veya uygulamada sıkıntı yaratması halinde Tüzüğün güncellenmesi ve özellikle havale ödemeleri gibi gönderimler söz konusu olduğunda konu ödemelerin bilgisinin alıcıya kısa mesaj gönderilerek verilmesinin çok daha işlevsel olacağı kanaatinde olduğunu kaydetti.