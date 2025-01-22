Ombudsman İlkan Varol'dan taziye mesajı

Ombudsman İlkan Varol, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.

Varol mesajında, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduğunu dile getiren Varol, “Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz. Yangında yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verdi.