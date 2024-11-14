Ombudsman, Kıb-Tek’te ihale yasasına aykırı hareket edildiği iddialarını değerlendirdi

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından 3 özel şirketten hizmet alınması sürecinde, Kamu İhale Yasası’na aykırı hareket edildiğine ilişkin Yusuf Avcıoğlu’nun müracaatıyla ilgili raporunu açıkladı.

Raporda, Teknecik’teki bazı alt yapı işleri için ihaleye çıkılmadan hizmet alımı yapıldığı konusunun bir önceki Ombudsman döneminde incelenip, Kamu İhale Yasası’nın ilgili hükümlerine aykırı olduğuna ilişkin değerlendirmede yaptığından yeniden ele alınmadığı kaydedildi.

Avcıoğlu’nun Ağustos 2021’de ihaleye çıkılmadan akaryakıt taşındığına ilişkin şikayetinin, Yüksek İdare Mahkemesi’nin işlemlerin durdurulması yönünde bir emir vermiş olması ve söz konusu davayla ilgili mahkeme sürecinin halen devam etmesi nedeniyle değerlendirilmediği belirtildi. Raporda, “Sayın Yusuf Avcıoğlu’nun şikayetine konu akaryakıt taşımacılığı hizmeti, Bakanlar Kurulu kararının neticesi gerçekleştirilmiş olup, Yüksek İdare Mahkemesi’nin doğrudan alım yoluyla akaryakıt (fuel oil) temin edilmesini öngören karar ve işlemlerinin yürütülmesi durdurulmuştur” denildi.

Raporda ayrıca Avcıoğlu’nun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun ihale şartnamesi hazırlaması için Eltemtek (Elektrik Tesisleri ve Mühendislik Hizmetleri A.Ş) şirketi ile sözleşme yapıldığına ilişkin şikâyete konu sözleşmenin iptal edildiği, hizmet alınmadığı ve herhangi bir ödeme yapılmadığından değerlendirme yapılmadığı kaydedildi.