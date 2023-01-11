Ombudsman Varol, '21. Yüzyıl İnsan Haklarının Geleceği' konulu uluslararası konferansa katıldı

Ombudsman İlkan Varol, Ankara’da düzenlenen "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu uluslararası konferansa katıldı.

Ombudsman İlkan Varol, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu’nun düzenlediği konferansta, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un özel davetisi olarak yer aldı.

İki gün sürecek konferans, 35 farklı ülkeden 50’nin üzerinde ombudsman ve insan hakları kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla Ankara Sheraton Otel ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleniyor.

Resmi temas ve görüşmelerde de bulunan Ombudsman İlkan Varol, yarın sabah “Çatışma ve Göç Ortamlarında İnsan Hakları Sorunları” oturumunda konuşma yapacak.

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11/01/2023 12:44