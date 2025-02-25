Ombudsman Varol, 38. Dönem Raporu'nu Meclis Başkanı Öztürkler’e sundu

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Temmuz-Aralık 2024’ü kapsayan 38. Dönem Raporu'nu Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’e sundu.

-Varol

Verilen bilgiye göre, kabulde konuşan İlkan Varol, Ombudsman’ın, anayasal bir kurum olduğunu belirterek, yetkisini Anayasa’dan aldığını ve bağımsız, tarafsız bir şekilde görev ifa ettiğini kaydetti.

Ombudsman’ın, İdarenin eylem ve işlemlerinden mağdur olduğunu düşünen kişilerin aleyhine şikayetlerini yapabilecekleri bir kurum olduğunu ifade eden Varol, şöyle devam etti:

“Bünyemizde bulunan şikayet konularının büyük bir kısmını yasal süre içinde idarenin, kişilerin, yazılı başvuru ve dilekçelerine yanıt vermemesi oluşturmaktadır. Bu şekilde hareket eden idare, Anayasa’nın 76. maddesine ve İyi İdare Yasası’nın 15. maddesine aykırı davranmaktadır.”

İyi İdare Yasası’nın 15. maddesinin aynı zamanda idareye, alınan dilekçelere aynı gün tarihli “alındı belgesi” verme zorunluluğu getirdiğine de dikkat çeken Varol, “Bu iki hususu burada dile getirmemdeki gayem idarenin, bu tür işlem ve/veya ihmallerinde daha dikkatli hareket etmesi ve gerekli durumlarda konulara ilişkin memurlara bilgi ve/veya eğitim verilmesidir.” dedi.

Ombudsman’a başvuran kişilerin, Ombudsman Yasası'nı ve yetkilerini her zaman bilebilme gibi bir durumları olmadığını ve yetki dışındaki konulara ilişkin şikayetler de yapılabildiğini ifade eden Varol, yetki dahilindeki konuların yazılı şikayet alınmak koşulu ile işleme konulduğunu, yetki dışında gelen şikayetlerde ise vatandaşın kapıdan döndürülmediğini, sözlü olarak hukuki konularda yardımcı olunduğunu belirtti.

Çok kısıtlı sayıda olmalarına rağmen özveri ile çalışan denetçi kadrolarına ve idari kadrodaki personeline teşekkür eden İlkan Varol, Meclis Başkanı Öztürkler’e görevinde başarılar diledi.