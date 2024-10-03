Ombudsman Varol Bakü’de düzenlenen “Uluslararası Ombudsman Formu”na katıldı

Ombudsman İlkan Varol, iklim değişikliğinin sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve politik bir sorun olduğunun altını çizerek, küresel işbirliğinin ve çok paydaşlı çözüm yollarının önemine vurgu yaptı.

Ombudsman Varol, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva’nın daveti üzerine Azerbaycan’nın başkenti Bakü’de düzenlenen Uluslararası Ombudsman Forumu’na katıldı. Varol, etknlikte "İklim Değişikliği ve İnsan Hakları: Ombudsmanın Rolü" başlıklı konuşma yaptı.

Uluslararası Ombudsman Forum’ndan önce konferansa katılan ombudsmanlar, Azarbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva ile birlikte Azerbaycan’ın Milli Lideri Haydar Aliyev’in Anıt Mezarı’nı, Azerbaycan şehitliği ve Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.

Ombudsman Varol, konuşmasına iklim değişikliğinin dünya üzerindeki olumsuz etkilerini sıralayarak başladı.

Varol, konuşmasında, iklim değişikliğinin sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve politik bir sorun olduğunun altını çizerek, küresel işbirliği ve çok paydaşlı çözüm yollarının önemine vurgu yaptı.

Artan sıcaklıklar, ekstrem hava olayları, su kaynaklarının azalması, tarım ve gıda güvenliği sorunları gibi faktörlerin doğal yaşamı, ekosistemleri ve insan sağlığını tehdit ettiğini belirten Varol, bu sorunların sadece belirli bir bölgeyi değil, tüm dünyayı etkilediğini vurgulayarak, küresel çapta çok paydaşlı iş birliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

-“Çok paydaşlı iş birliğinin önemi"

Ombudsman Varol, hükümetler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademi ve uluslararası kuruluşlar arasında iş birliğinin, iklim değişikliğiyle mücadelede etkili sonuçlar getireceğini ifade etti.

Hükümetlerin uyguladığı politikalar ve yasalar ile öncü rol üstlenmesi gerektiğini belirten Varol, aynı zamanda iş dünyasının sürdürülebilir iş modelleri ve enerji verimliliği teknolojileriyle bu mücadeleye katkıda bulunabileceğini vurguladı.

Sivil toplumun da halkı bilinçlendirme ve yerel projeler geliştirme konusundaki önemine işaret eden Varol, akademik araştırmaların ve bilimsel verilerin karar alma süreçlerinde kritik bir rol oynadığını belirtti.

Varol ayrıca, Paris Anlaşması gibi uluslararası iş birliklerinin, küresel ısınmayı sınırlamak için önemli bir yol haritası sunduğunu hatırlattı.

-KKTC’de yürütülen projeler

KKTC'de yürütülen projelerden de söz eden Varol, güneş enerjisi kullanımının teşvik edildiğini, su kaynaklarının korunmasına yönelik projelerin geliştirildiğini ve kıyı erozyonunu önleme çalışmaları yapıldığını belirtti.

Varol, şöyle devam etti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de iklim değişikliğiyle ilgili çeşitli projeler ve girişimler yürütülmekte ve küresel iklim değişikliğinin etkilerini sınırlı kaynaklarla azaltmak için çaba gösterilmektedir. Bu projelerin bir kısmı uluslararası desteklerle ve iş birlikleriyle yürütülmektedir. Güneşlenme süresi bakımından avantajlı bir konumda olan KKTC'de güneş panelleriyle elektrik üretimi projeleri teşvik edilmektedir. Kuraklık ve su kıtlığı gibi iklim değişikliğiyle ilişkili sorunlarla başa çıkmak için su kaynaklarını koruma projelerine önem verilmektedir. Türkiye ile su temini projeleri, iklim değişikliği kaynaklı su sıkıntılarına karşı bir çözüm olarak uygulanmıştır. Tarımda verimlilik için sulama yöntemlerinin iyileştirilmesi ve su tasarrufunun artırılması yönünde adımlar atılmıştır. Deniz seviyesinin yükselmesi, KKTC'nin kıyı alanlarını tehdit etmektedir. Bu nedenle kıyı erozyonunu önlemeye yönelik dalga kıranlar ve setler inşa edilmektedir.”

İlkay Varol, KKTC’nin, Avrupa Birliği'nin (AB) çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele projelerinden de yararlandığını kaydetti.

Varol, AB destekli çevre projeleri arasında Belediyelerin ve yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadele kapasitelerini artırmaya yönelik projeler ve AB’nin yeşil dönüşüm stratejisi doğrultusunda KKTC’de karbon salınımını azaltmaya yönelik çeşitli projelerin de yer aldığına dikkat çekti. Varol, KKTC'nin, AB'nin çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele projelerinden de yararlandığını ve yerel yönetimlerin kapasitesini artırmak amacıyla çeşitli projeler yürütüldüğünü söyledi.

-Ombudsmanın rolü

Ombudsman olarak kendi rollerine de değinen Varol, bu iş birliklerini teşvik etmek, paydaşlar arasında iletişimi güçlendirmek ve toplumun her kesiminin sürece katılımını sağlamakla yükümlü olduklarını ifade etti.

Şeffaflık, hesap verebilirlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Varol, iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak adımların gelecek nesillerin yaşamını şekillendireceğini söyledi.

Konuşmasının sonunda, “Biz bu dünyayı atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan emanet aldık” sözlerini kullanan Varol, sürdürülebilir çözümler üretmek için iş birliğinin önemine bir kez daha dikkat çekti.

Uluslararası Ombudsman Forumu’nda ayrıca katılımcı ombudsmanlar ile birlikte aile fotoğrafı çekildi.

Ombudsman İlkan Varola’a temasları sırasında KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer eşlik etti.