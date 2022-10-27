Ombudsman Varol, Bakü’de resmi temaslarda bulundu

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, 18-21 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de resmi temaslarda bulundu.

İlkan Varol, temasları çerçevesinde KKTC’nin de üyesi olduğu “İslam İşbirliği Teşkilatları Ombudsmanlar Birliği’nin” Genel Kurul toplantısına katıldı.

Ombudsmanlıktan verilen bilgiye göre, Varol toplantıda yaptığı konuşmada farklı ülkelerde faaliyet gösteren ombudsmanların deneyimlerini paylaşmaları ve bilgi alışverişinde bulunmaları adına eğitim programları düzenlemelerinin önemli olduğunu ifade ederek, özellikle idare hukuku alanında eğitim ve faaliyetlerde bulunulmasının idarenin daha etkin bir şekilde denetlenmesinin önünü açacağını söyledi.

İlkan Varol toplantıda diğer üye ülkelerin ombudsmanları ve ulusal insan hakları kurum başkanları ile istişare etme fırsatı da buldu.

Varol, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva’nın davetlisi olarak Azerbaycan İnsan Hakları Komiserliği Ofisinin 20. Kuruluş Yılı etkinliği çerçevesinde gerçekleşen “Ombudsman ve Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarının İş ve İnsan Hakları üzerindeki Rolü” temalı uluslararası konferansa da katıldı.

Beş oturumda gerçekleşen konferansta, birçok ülkeden İnsan Hakları Kurumu başkanları, ombudsmanlar, akademisyenler ve hukukçular tarafından "iş dünyası ve insan hakları bağlamında Ombudsmanlar ve ulusal insan hakları kurumlarının rolü" tartışıldı ve insan hakları ihlallerine uluslararası düzeyde tepki gösterilmesinin önemi vurgulandı.

Konferansın sonunda, Bakü Uluslararası Konferansı Ortak Deklarasyonu okundu. İnsan Hakları Komiserliği Ofisinin 20. Kuruluş Yılı anısına hazırlanan posta pulu sergilenerek bir örneği katılımcılara hediye edildi.

İlkan Varol, temasları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu üyesi olduğu “Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği” toplantısına da katıldı.

Toplantıda birliğin çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve birliğin gelecekteki faaliyetleri üzerine tartışıldı.

Toplantıda konuşan İlkan Varol, Birliğin 2023 Yılı Eylem Planına ilişkin görüş ve önerilerini dile getirerek, periyodik konferans ve toplantıların düzenlenmesinin uluslararası kurum ve kuruluşlarla etkileşime geçilmesinde önemli rol oynayacağını kaydetti.

Konferansa katılan heyetlerle birlikte kurtarılmış Agdam şehrine bir ziyaret de gerçekleştiren Varol, burada ulusal bir kanala verdiği röportajda, Azerbaycanlıların mücadelesini selamladığını, benzer acılardan geçen Kıbrıs Türk Halkının Azerbaycan halkı ile gönül birliği içerisinde olduğunu söyledi.

Temaslarını tamamlayan İlkan Varol, adaya döndü.

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27/10/2022 12:19