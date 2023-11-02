Ombudsman Varol, Dubai’de temaslarda bulunuyor

Varol, TC Dubai Başkonsolosluğunun Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı kutlaması davetine katıldı

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02/11/2023

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Ombudsman Varol, Dubai’de temaslarda bulunuyor

Ombudsman İlkan Varol, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Onur Şaylan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlaması davetine katıldı.

Ombudsman İlkan Varol “Dini Haklara Odaklanarak, ayrımcılığa karşı korumada Ombudsmanın rolü" konulu konferansa katılmak için Dubai’de bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra Dubai’deki diğer ülkelerin dış temsilcilikleri ve iş insanlarının katılım gösterdiği resepsiyonda, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü defilesi ve müzik dinletisi yapıldı.

Resepsiyona katılan Ombudsman İlkan Varol, burada bulunan KKTC vatandaşları ve iş insanlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Varol’a, KKTC Abu Dabi temsilcisi Umut Koldaş eşlik etti.

02/11/2023 14:56
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TAGS: Ombudsman Varol, Dubai’
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