Ombudsman Varol, Erdem Pınar'ın raporunu yayınladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Erdem Pınar'ın raporunu yayınladı.

Ombudsman İlkan Varol’un raporu şöyle:

Sayın Erdem Pınar ikamet etmekte olduğu Mahmut Paşa Sokak Lefkoşa’da bulunan evinin önüne Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından çift sarı çizgi çizilmesi neticesinde aracını evinin önüne park edememesinden dolayı mağduriyet yaşadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Konu ile ilgili yürürlükte olan yasal mevzuat incelendiği zaman 51/1995 Sayılı Belediyeler Yasasının 22’nci maddesinde Belediyelerin ulaşımla ilgili görevlerinin neler olduğu belirtilmektedir. İlgili maddenin (F) bendinde “İmar Yasası kurallarına aykırı olmamak koşuluyla, trafik işaretlerini dikmek, koymak, trafiğin akışı ve düzeni için gerekli işaretleri göstermek, boyamak veya bu gibi işaretlerin çevresine sakınca yaratacak şekilde herhangi bir şeyin veya işaretin konmasını, dikilmesini, gösterilmesini veya boyanmasını engellemek” şeklinde düzenlenmiş olduğu görülmektedir.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından talebimiz ışığında Dairemize gönderilen LTB.0.00-012/01-22/E.4108 sayılı 26 Temmuz 2022 tarihli cevap yazısında 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 22’nci maddesinde yer alan yetkilerine istinaden Belediyeler, “Belediyelerin Ulaşımla İlgili Görevlerini” yerine getirmektedir. İşbu maddenin 1’inci fıkrasının (Ç), (D) ve özellikle (F) bendinde yer alan kurallar Belediyelere trafiği düzenleme yetkisi vermekte olduğunu, bu kapsam dahilinde konu maddenin (F) bendine binaen yolun gerekli görülen yerlerinde trafik akışını düzenlemek ve yoldan geçişte oluşacak engelleri kaldırmak maksadı ile düzenleme yapma yetkisine sahip olduğu belirtilmektedir.

Yaptığımız soruşturma ve incelemelere göre Belediyelerin, Ulaşım ile ilgili görev ve yetkileri, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 22’nci maddesinde düzenlemiştir.

Bu maddeden de görüleceği üzere Lefkoşa Belediyesi’nin konu yol üzerinde ulaşıma ilişkin düzenleme yapmakla yetkili olduğu yani Mahmut Paşa Sokakta uygulamaya koyduğu çift sarı çizgi uygulamasında yürürlükteki yasal mevzuata aykırı herhangi bir durum tespit edilmediği cihetle idarenin hatalı bir tasarrufu olmadığı belirlenmiştir.

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20/12/2022 11:44