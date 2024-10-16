Ombudsman Varol, KKTC Doha Temsilciliği Misyon Şefi Huiye Hançerli ve TC Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu’yu ziyaret etti

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16/10/2024

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Ombudsman Varol, KKTC Doha Temsilciliği Misyon Şefi Huiye Hançerli ve TC Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu’yu ziyaret etti

Ombudsman İlkan Varol, KKTC Doha Temsilciliği Misyon Şefi Huriye Hançerli ile Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu’yu ziyaret  etti.

Avrupa Ombudsmanlar Enstitüsü ve Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu iş birliğinde düzenlenen “Savaş ve Göç Dönemlerinde Çocuklar ve Savunmasız Grupların Korunmasına” ilişkin uluslararası konferansa katılmak üzere Katar’ın başşehir Doha’ya gelen Varol, KKTC Doha Temsilciliği Misyon Şefi Huriye Hançerli ile Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu’yu ziyaret  ederek, katıldığı uluslararası konferanslar hakkında bilgi verdi.

16/10/2024 09:30
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TAGS: Ombudsman Varol, KKTC Doha Temsilciliği Misyon Şefi Huiye Hançerli
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