Ombudsman Varol, TC Abu Dabi Büyükelçisi Tunçer ve TC Dubai Başkonsolosu Şaylan’ı ziyaret etti

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03/11/2023

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Ombudsman Varol, TC Abu Dabi Büyükelçisi Tunçer ve TC Dubai Başkonsolosu Şaylan’ı ziyaret etti

 Ombudsman İlkan Varol, Türkiye Cumhuriyeti Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve Dubai Başkonsolos Onur Şaylan’ı ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında KKTC’de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi ve fikir teatisi yapıldı.

Görüşmelerin ardından Ombudsman İlkan Varol, Türkiye Cumhuriyeti Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer’in Türkiye Cumhuriyeti Baş Denetçisi Şeref Malkoç ve kendisi onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Varol’a temasları sırasında KKTC Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş eşlik etti.

03/11/2023 09:26
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TAGS: Ombudsman Varol, TC Abu Dabi Büyükelçisi Tunçer
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