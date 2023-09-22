Ombudsman Varol’un Roma’da yapacağı konuşma engellendi

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22/09/2023

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Ombudsman Varol’un Roma’da yapacağı konuşma engellendi

 Ombudsman İlkan Varol’un Roma’da yapacağı konuşması engellendi.
Roma’da düzenlenen Uluslararası Ombudsman Konferansı’nda “Küresel Krizlerde İnsan Hakları" temalı panelde konuşma yapmak üzere yazılı davet alan ve Roma'da bulunan Ombudsman İlkan Varol’un bugün yapacağı “İnsan Hakları İhlallerine” ilişkin konuşması son anda engellendi.
Varol, konuşmasının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin girişimi sonucunda engellendiğinin aşikâr olduğunu vurguladı.

22/09/2023 14:18
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TAGS: Ombudsman Varol, Roma
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