Ombudsmanın LTB Belediye Hizmet Resmi ile ilgili raporu : Aylık tahsil edilmesi yasaya uygun

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Belediye Hizmet Resmini yılda bir kez değil, aylık olarak tahsil ettiği, bunun da mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla Ombudsman’a başvuran Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık haklı bulunmadı.

Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, Hasan Yılmaz Işık’ın dilekçesini yanıtladığı raporunda, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin mükelleflerden Belediye Hizmet Resmini aylık olarak tahsil etmesinin Belediyeler (Değişiklik) Yasası tahtında hazırlanan Lefkoşa Türk Belediyesi, Belediye Hizmet Resmi Tüzüğü’nün 4’üncü maddesine uygun olduğu kaydedildi ancak LTB’nin ilgili tüzük yürürlüğe girmeden mükelleflerden artışlı tutar tahsis etmesinin hukuka uygun olmadığı ifade edildi.

LTB’ye bir yıl için ödenmesi gereken Belediye Hizmet Resminin 3 bin 390 TL 75 kuruş, aylık ödenecek tutarın 282 TL 56 kuruş olduğu ancak mükelleflerden 331 TL 54 kuruş tahsil edildiği belirtilirken söz konusu miktarın tüzük henüz yürürlüğe girmeden alınması, hatalı bir uygulama olarak kabul edildi.

Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, raporunda, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden sosyal yardım alanların, Çalışma Dairesi’nden engelli maaşı alanların ve cemile yardımı alanların belediyeye belgeleri ile müracaat ederek Belediye Hizmet Vergisi’nden muaf olma veya Belediye Hizmet Resmini ödememe gibi hakları olduğunu da hatırlattı.