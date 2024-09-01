Ömer Çelik: Kabul edemeyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netfilx'te yayımlanacak olan ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan Famagusta adlı diziye tepki gösterdi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül’den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir.

Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz.

Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz.