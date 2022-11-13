Ömer Çelik'ten AB'ye KKTC tepkisi: Bu açıklamalar yok hükmündedir

Özbekistan’ın Semerkant kentinde yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ‘gözlemci üye’ olarak katılması kararı alınmıştı.

Avrupa Birliği'nin bu karara ilişkin yaptığı açıklamaya AK Parti'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sözcü Çelik'in açıklamaları şöyle; AB tarafından KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır.

Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY’nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir...

Kıbrıs Türkleri uluslararası toplumun saygın bir üyesidir. KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur... Avrupa Birliği’nin KKTC’yi yok saymaya çalışan tutumu tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır.

TC Cumhurbaşkanlığı son olarak Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında vurguladığı gibi KKTC’nin hak ve menfaatlerini her zeminde savunmaya devam edeceğiz

TC DIŞİŞLERİ: AB'NİN 'KKTC' AÇIKLAMASINI TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ

TC Dışişleri Bakanlığı da, KKTC Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması hakkında AB Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamanın tümüyle reddedildiğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB’nin, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamanın reddedildiği belirtildi. Açıklamada, "KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması hakkında bugün AB Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Kıbrıs Adası'ndaki iki devletten biri olan KKTC’nin gözlemci üyeliğine ilişkin karar, 11 Kasım 2022 günü Semerkant’ta yapılan, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldıkları Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde oybirliği ile alınmıştır. Zirve Bildirisinde de ifade edildiği üzere, Kıbrıs Türkleri Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır, Türk Devletleri ile her alanda ilişki kurup geliştirmesi en doğal hakkıdır" denilmişti.

'ULUSLARARASI TOPLUMUN ARTIK KKTC'Yİ TANIMASI GEREKİR'

Birliğin iki yüzlülüğünü bir kez daha açıkça ortaya konduğu kaydedilerek, "AB’nin, BM Genel Sekreteri’nin çağrısı hilafına Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumun saygın bir üyesi olmasını engellemeye çalışması iyi niyetle bağdaşmadığı gibi, GKRY’nin ve Yunanistan’ın kısır politikalarının esiri haline gelmiş olan Birliğin iki yüzlülüğünü bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır. Kıbrıs Adası’nda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının 1963’ten beri gasp edilen müktesep egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle başlayacak bir sürecin ardından sağlanabilir. Bunun için uluslararası toplumun artık Kıbrıs Rum tarafını Ada’nın tek sahibi olarak gören tavrından vazgeçmesi ve KKTC’ni tanıması gerekir. Türkiye her hal ve karda, KKTC’nin yanında durmaya ve tüm uluslararası platformlarda Kıbrıs Türkünün sesi olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verilmişti.

"TÜRK DÜNYASININ AYRILMAZ BİR PARÇASI"

Geçtiğimiz gün TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Özbekistan’ın Semerkant kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılmıştı. Erdoğan Zirve’de yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti;

“Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek çözüm sürecine de katkı sağladık. Bu dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildiğini paylaşmıştı.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti; Adım adım... O da olacak! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi. Her zaman her yerde #KKTC’nin yanındayız.

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13/11/2022 12:03