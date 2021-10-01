KKTC Atıcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan, Olimpik ve Paralimpik Havalı Silahlar Tabanca-Tüfek Ömer Kolozali Anı Kupası müsabakaları başlıyor. Merhum Ömer Kolozali, Atıcılık Federasyonu’nun birçok sorumluluk alanında görev almış Yönetim Kurulu üyelerindendi.

Müsabakalar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Kompleksi içerisinde yer alan Olimpik Havalı Silahlar Kapalı Salon Poligonunda, 02, 03, 09 ve 10 Ekim 2021 Tarihlerinde gerçekleşecek. Atışlar sabah saat 09:00’da başlayacaktır. Müsabaka atışlarında ISSF (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) genel ve teknik kuralları çerçevesinde, Erkekler ve Kadınlar klasmanlarında 4 kategoride yapılacak. Atıcı sporcular belirli sayıda atışı sınırlı süreler içerisinde Olimpik ve Paralimpik atış düzeninde gerçekleştirecekler. Olimpik havalı silahların kullanılacağı müsabakada 10 metre mesafeden daire puanlı Olimpik kart hedeflere atışlar yapılacak.

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01/10/2021 10:18