Ömer Mülayım Mutlu hayatını kaybetti

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28/03/2023

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Ömer Mülayım Mutlu hayatını kaybetti

Çevresinde çok sevilen biri olan Ömer Mülayım Mutlu, bugün hayatını kaybetti.

Mutlu’nun vefatı, başta aile yakınları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Akçay Muhtarlığı’nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Ömer Mülayım Mutlu dayımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Mülayım dayımızın Cenazesi yarın (29 Mart Çarşamba )Akçay Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Akçay Hayrettin Seheroğlu kabristanlığına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uyusun Mülayım dayımız.” ifadelerine yer verildi.

 

28/03/2023 22:31
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TAGS: Ömer Mülayım Mutlu hayatını kaybetti
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