Ömer Özyıldırım, Finlandiya’da mindere çıkıyor
KKTC Güreş Federasyonu ve Türkiye Milli Takım güreşçisi Ömer Özyıldırım, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de mindere çıkıyor.
YAYIN TARİHİ:
12/12/2024
KKTC Güreş Federasyonu ve Türkiye Milli Takım güreşçisi Ömer Özyıldırım, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de mindere çıkıyor.
Genç güreşçi, Helsinki’de 13-15 Aralık 2024 tarihlerinde 18 ülkeden 850 güreşçinin katıldığı Uluslararası Helsinki Kupası’nda büyükler kategorisi serbest stilde 86 kiloda mücadele edecek.
Ömer Özyıldırım, antrenörü Alkan Volkan Avcı’yla birlikte Finlandiya Ulusal Olimpiyat Antrenman Merkezi’nde kamp çalışmalarıyla hazırlanıyor.
YAYIN TARİHİ: