Ömer Özyıldırım, Finlandiya’da mindere çıkıyor

KKTC Güreş Federasyonu ve Türkiye Milli Takım güreşçisi Ömer Özyıldırım, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de mindere çıkıyor.

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12/12/2024

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Ömer Özyıldırım, Finlandiya’da mindere çıkıyor

KKTC Güreş Federasyonu ve Türkiye Milli Takım güreşçisi Ömer Özyıldırım, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de mindere çıkıyor.

Genç güreşçi, Helsinki’de 13-15 Aralık 2024 tarihlerinde 18 ülkeden 850 güreşçinin katıldığı Uluslararası Helsinki Kupası’nda büyükler kategorisi serbest stilde 86 kiloda mücadele edecek.

Ömer Özyıldırım, antrenörü Alkan Volkan Avcı’yla birlikte Finlandiya Ulusal Olimpiyat Antrenman Merkezi’nde kamp çalışmalarıyla hazırlanıyor.

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TAGS: Ömer Özyıldırım
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