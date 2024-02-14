Ömer Suay: Gazze’de sadece insanlar değil insanlık öldü

Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek, “Gazze’de sadece insanlar değil insanlık öldü” açıklamasında bulundu.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Suay, savaşta 30 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, 100 binlerde günahsızın yaralandığını ve 2 milyon insan da evsiz barksız kaldığını belirterek, “Dunun dahası da var. Gazze’de sadece insanlar değil insanlık öldü” ifadelerini kullandı.

Gazze’nin yeni Dünya düzeninde insanlığını kaybetmiş olan dünyanın temel nişanesi olduğuna vurgu yapan Suay, “Çifte standardın ne anlama geldiğini, değer yargılarının bölgeye göre değiştiğini, adaletin güç hastalığına yakalananların elinde oyuncak olan bir kavramdan ibaret olduğunu yaşadı, gördü dünya” açıklamasında bulundu.

Suay, milenyum olarak adlandırılan bu yüzyılın, çok şeylere gebe olduğuna dikkat çekerek, “Yuvaları yıkılan, evsiz barksız bırakılan, anne babalarından koparılan, içecek su dahi bulmakta güçlük çeken, daha önemlisi de hayalleri ellerinden alınan Gazzeli çocukların ahı tüm dünyaya yeter” dedi.