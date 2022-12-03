Ömer Suay: Kutlama değil, icraat anlayışına ihtiyacımız var

Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, 3 Aralık Engelliler Günü’nde “kutlama değil, icraat anlayışına ihtiyaçları” olduğunu kaydetti.

Suay yazılı açıklamasında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, 1992 yılından itibaren farkındalık günü olarak icra edildiğini, ancak günün kutlama günü değil, engellerin, yürütülen çalışmaların ve hedeflerin anlatıldığı bir farkındalık günü olduğuna işaret etti.

“Bu vesileyle de kutlama değil, icraat anlayışına ihtiyacımız var, vurgusunu yapmaya çalışıyoruz” diyen Suay, isteklerini şöyle sıraladı:

“En temel insanca yaşam haklarının başında istihdam gelmektedir. Bu konuda ise 2006 yılından itibaren bir adım atılamaması büyük bir sosyal devlet ayıbıdır. İlgili yasadaki %4 oranındaki yasal zorumluluğun işlevsel hale getirilmesi gerekiyor.

Mimari engeller ve engelsiz çevre noktasında geçer not almaya çok uzak olan Lefkoşa Türk belediyesi'ni ve aynı anlayışı takip eden diğer bir çok yerel kurumumuzu sosyal belediyeciliğe davet ediyoruz.

Kısa bir süre önce yasallaşan özel eğitim yasasının uygulama noktasında takibinin yapılması, daha nitelikli hale gelmesi ve her alanda işlevselliğin artması için adımlar atılmalıdır.

Özel medikal ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken engelli bireylere gereksinimleri doğrultusunda sağlanan katkılar, daha geniş kapsamlı, nitelikli ve düzenli olarak ele alınmalıdır.”

Suay, inşaat süreci bir süre önce tamamlanan ve engelli annelerinin büyük bir umutla beklediği “Engelsiz Yaşam Evi” projesinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, ayrıca “Engelliler Dairesi”nin de hizmete alınması, sağlıktan kurul işlemlerine, eğitimden danışma hizmetlerine, muafiyet haklarından diğer bir çok prosedürün tek bir çatı altında toplanması sağlanarak, engelli ailelerinin maruz kaldığı bürokratik engellerden kurtulmasına imkan tanınması gerektiğine vurgu yaptı ve şöyle devam etti:

“Engelliler Dairesi, hem alanında uzman memurları tek bir çatı altında toplayarak işleyişin hızlanmasına, hem de en ufak bir işlemde dahi daireler arası koşuşturmak durumunda olan engelli bireylerin ciddi anlamda nefes almasına vesile olacaktır.

Yetkililerin, ilgililerin, gönüllülerin bilgisine sunar, daha engelsiz bir ülkede ve sosyal devlet anlayışına hakim olan bir ortamda yaşayabilmek için üstlenmiş olduğumuz vizyon üzere elimizden geleni yapmaya, bildiklerimizi anlatmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim.”

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03/12/2022 13:00