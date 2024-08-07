Ömer Tunç'a ömür boyu, Sare'ye 35, Çiçek'e 20 yıl hapis

(Kamalı Haber) – İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın 8 Şubat 2022’de öldürülmesi ile ilgili sürdürülen ve ülkede büyük yankı uyandıran davada mahkumiyet kararı açıklandı.

Sanık Ömer Tunç’un aleyhine getirilen davalarda ömür boyu hapis cezası, sanık Veysel Sare’nin aleyhine getirilen davalardan 35 yıl ve sanık Musa Çiçek’in aleyhine getirilen davalarda 20 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer huzurunda yargılanan sanıkları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek hakkındaki karar uzun soluklu duruşmaların ardından dün açıklandı. Sanıklar aleyhine mahkeme heyetinin vermiş olduğu mahkûmiyet kararını Başkan Banu Soyer okudu. Soyer yürütülen duruşmalar neticesinde sanıkları heyet olarak aleyhlerine getirilen tüm davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Mahkeme heyetinin mahkûmiyet kararının ardından sanıklar aleyhine yapılan ceza takdirinde Sanıklar aleyhine mahkeme heyetinin vermiş olduğu kararı Başkan Banu Soyer açıkladı.

Soyer yürütülen duruşmalar neticesinde sanıkları heyet olarak suçlu bulup mahkûm ettiklerini ve sanık Ömer Tunç’un aleyhine getirilen davalarda ömür boyu hapis cezası, sanık Veysel Sare’nin aleyhine getirilen davalardan 35 yıl ve sanık Musa Çiçek’in aleyhine getirilen davalarda 20 yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.